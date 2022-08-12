В российском городе обрушилась часть многоэтажного жилого дома

В Омске обрушилась часть пятиэтажного жилого дома

В Омске обрушилась часть пятиэтажного жилого дома. Об этом в пятницу, 12 августа, сообщает издание Baza в Telegram.

Речь идет о доме на улице 20-го Партсъезда, 53. На место выехали спасатели. Информация о пострадавших уточняется.

Как отмечает Telegram-канал Mash Siberia, год назад по указанному адресу уже обвалился угол здания, и прокуратура выявила серьезные дефекты — из-за ветхости сооружения часть конструкций была повреждена.

При этом администрация в сложившейся ситуации обвиняла жильцов — якобы те слишком часто принимают душ, в результате чего возникает повышенный уровень влажности.

6 апреля прошлого года в городе Канске Красноярского края у одного из жилых домов, служившего общежитием, рухнула стена. В сети появилось фото, на котором было видно, что часть фасада обрушилась от пола до потолка, а дорога оказалась завалена кирпичами и кусками бетонных блоков.