Россияне увидели на пляже тело утопленника и продолжили купаться

Во Владивостоке из воды выловили тело утопленника, но россияне продолжили купаться

Во Владивостоке в воде у пляжа в бухте Лазурной выловили тело утопленника, сообщает портал VL.ru. На опубликованном изданием кадре с места событий видно, что россияне продолжили отдых и не стали покидать пляж.

Некоторые из отдыхающих купались возле самого тела. Аналогичные кадры публикует Telegram-канал «Погода 25 регион» — на фото видно, что люди не только не стали покидать пляж, но и продолжили употреблять прохладительные напитки.

По данным VL.ru, региональное следственное управление СК проводит проверку.

Ранее сообщалось, что в Красноярске отдыхающие на острове Татышев нашли в воде труп. Несмотря на это, некоторые продолжили купаться прямо рядом с телом.