Красноярцы поплескались в реке рядом с всплывшим трупом

Яна Данилевич / ВКонтакте

В Красноярске отдыхающие на острове Татышев нашли в воде труп. Несмотря на это некоторые продолжили купаться прямо рядом с телом. Снятое очевидцами видео опубликовано в группе «ЧП Красноярск» во «ВКонтакте».

Утопленник с обмотанной водорослями головой всплыл возле берега. Очевидцы вызвали полицию и спасателей, которые достали труп из воды.

По информации Babr24.com, мужчина утонул еще 23 июня — он пошел купаться в пьяном виде, нырнул и исчез. Его тело не могли найти несколько дней.

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