Кайли Дженнер показала подарок матери за шесть миллионов рублей

Крис Дженнер подарила дочери Кайли сумку Hermès Birkin за шесть миллионов рублей

Американская модель и бизнесвумен Кайли Дженнер показала подарок матери, телезвезды Крис Дженнер, который последняя преподнесла дочери в честь дня рождения. Соответствующий ролик появился в ее TikTok.

Размещенное видео было записано на яхте во время распаковки подарков. 25-летняя знаменитость разрешила своей дочери Сторми и племяннице Чикаго раскрыть оранжевую коробку с логотипом французского люксового бренда Hermès. Внутри находилась редкая сумка Birkin, выполненная из кожи трех цветов — кирпичного, оранжевого и бежевого.

Известно, что всего модным домом было выпущено три экземпляра данной модели. Стоимость аксессуара составляет 100 тысяч долларов (около шести миллионов рублей).

В июле Кайли Дженнер обругали в сети за кратковременный полет на личном джете. Известно, что Дженнер следовала из города Камарильо в Ван-Найс, расположенный в штате Калифорния. Время в пути составило 17 минут, по предварительным расчетам преодолеть данное расстояние можно было на автомобиле за 45 минут. Пользователи сети раскритиковали Дженнер в комментариях, обвиняя в расточительности и загрязнении окружающей среды.

