Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

IT-специалист развеял популярный миф о банковских картах

IT-эксперт Кашкин назвал маловероятным размагничивание банковских карт смартфонами

Фото: Shutterstock

Привычка носить банковскую карту в чехле смартфона никак не влияет на работоспособность пластика. В беседе с «Лентой.ру» доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин развеял популярный миф о размагничивании карт телефонами.

«"Нельзя хранить банковские карты в чехле смартфона" — это, пожалуй, самая распространенная городская легенда недавнего времени из сферы личных финансов. Якобы магнитная полоса на карточке может размагнититься от воздействия телефона. К счастью, это действительно не больше, чем домыслы. Безусловно, карта может перестать работать, но для этого нужно воздействие очень сильного магнита», — объяснил IT-эксперт.

Электромагнитное излучение современных смартфонов даже близко не подступает к критическим значениям. Кроме того, большинство современных банковских карт оснащены чипами, а магнитная полоса является только дублирующим элементом — для использования в старых терминалах, которые чипы не считывают

Евгений Кашкин IT-эксперт

Ношение карты вместе с телефоном, скорее, может привести к потере средств, утверждает Евгений Кашкин. Если злоумышленники получат доступ к этим двум предметам, шансов снять или перевести все деньги у них становится больше, объяснил он.

Материалы по теме:
Россиян предупредили о штрафах при оформлении банковских карт за рубежом
Россиян предупредили о штрафах при оформлении банковских карт за рубежом
25 июля 2022
Россиянам назвали способы защититься от банковского мошенничества
Россиянам назвали способы защититься от банковского мошенничества
29 июля 2022
Раскрыт способ мошенников узнать остаток средств на счете
Раскрыт способ мошенников узнать остаток средств на счете
1 августа 2022

Также нужно помнить, что на работу карты могут повлиять другие факторы, напомнил специалист

«Категорически нельзя сгибать, мочить, хранить ее при температуре выше плюс 40 и ниже минус 20 градусов. Не рекомендуется также оставлять карту под воздействием прямых солнечных лучей, например, на приборной панели автомобиля», — заключил Евгений Кашкин.

Ранее россиянам рассказали о законности использования чужой банковской карты.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Сметанина
Обсудить
Последние новости
В России предупредили ЕС о тяжелых последствиях эмбарго на российскую нефть
Трамп потребовал предать гласности ордер на обыск его поместья
Полная модель снялась в бикини и восхитила фанатов
Британцы высказались о сроке пребывания украинских беженцев
Российский хоккеист пожаловался на приготовление шашлыков в США
Крупнейшая грузовая авиагруппа России сменит владельца
Блогерша названа главные признаки грядущих сокращений на работе
Российская туристка отдохнула в Египте и рассказала об отношении к русским
IT-специалист развеял популярный миф о банковских картах
Поставки техники по параллельному импорту в Россию оказались под угрозой
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.