IT-специалист развеял популярный миф о банковских картах

IT-эксперт Кашкин назвал маловероятным размагничивание банковских карт смартфонами

Привычка носить банковскую карту в чехле смартфона никак не влияет на работоспособность пластика. В беседе с «Лентой.ру» доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин развеял популярный миф о размагничивании карт телефонами.

«"Нельзя хранить банковские карты в чехле смартфона" — это, пожалуй, самая распространенная городская легенда недавнего времени из сферы личных финансов. Якобы магнитная полоса на карточке может размагнититься от воздействия телефона. К счастью, это действительно не больше, чем домыслы. Безусловно, карта может перестать работать, но для этого нужно воздействие очень сильного магнита», — объяснил IT-эксперт.

Электромагнитное излучение современных смартфонов даже близко не подступает к критическим значениям. Кроме того, большинство современных банковских карт оснащены чипами, а магнитная полоса является только дублирующим элементом — для использования в старых терминалах, которые чипы не считывают Евгений Кашкин IT-эксперт

Ношение карты вместе с телефоном, скорее, может привести к потере средств, утверждает Евгений Кашкин. Если злоумышленники получат доступ к этим двум предметам, шансов снять или перевести все деньги у них становится больше, объяснил он.

Также нужно помнить, что на работу карты могут повлиять другие факторы, напомнил специалист

«Категорически нельзя сгибать, мочить, хранить ее при температуре выше плюс 40 и ниже минус 20 градусов. Не рекомендуется также оставлять карту под воздействием прямых солнечных лучей, например, на приборной панели автомобиля», — заключил Евгений Кашкин.

Ранее россиянам рассказали о законности использования чужой банковской карты.

