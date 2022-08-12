Минобороны сообщило о поражении опорного пункта 58-й мотопехотной бригады в ДНР

Минобороны России заявило о поражении опорного пункта 58-й мотопехотной бригады ВСУ в ДНР

Российские военные уничтожили до 40 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Зайцево Донецкой народной республики (ДНР) в результате поражения опорного пункта 58-й мотопехотной бригады. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны.

По данным военного ведомства, также в результате поражения были уничтожено пять единиц автомобильной техники.

Ранее в Минобороны заявили, что российские военнослужащие в ДНР уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/MPQ-64, поставленную из США. Уточняется, что американская радиолокационная станция была уничтожена в районе населенного пункта Часов Яр.

Кроме того, в ведомстве сообщили об уничтожении российской оперативно-тактической и армейской авиацией, а также ракетными войсками и артиллерией склада горючего для техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) около Курахово в ДНР.