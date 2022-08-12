Минобороны заявило об уничтожении американской радиолокационной станции в ДНР

Минобороны отчиталось об уничтожении в ДНР радиолокационной станции AN/MPQ-64 из США

Российские военные в Донецкой народной республике (ДНР) уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/MPQ-64, которая была поставлена из США. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, американская радиолокационная станция была ликвидирована в районе населенного пункта Часов Яр.

Министерство также отчиталось об уничтожении российской оперативно-тактической и армейской авиацией, а также ракетными войсками и артиллерией склада горючего для техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Склад находился около Курахово в ДНР.

Ранее оборонное ведомство сообщило, что в районе населенного пункта Новопавловка Николаевской области российскими войсками была уничтожена поставленная Украине Германией боевая машина зенитного ракетно-пушечного комплекса «Гепард».

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент Владимир Путин. Он назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. 8 августа официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что спецоперация будет продолжаться до выполнения ее целей.