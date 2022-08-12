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Минобороны заявило о планах ВСУ взорвать мосты в Днепропетровской области

Минобороны заявило о планах ВСУ взорвать мосты в Днепропетровской области для обвинения РФ

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) заминировали мосты в Днепропетровской области и планируют их взорвать для обвинения Москвы, сообщает РИА Новости.

«По имеющейся достоверной информации, боевики украинских вооруженных формирований вблизи населенных пунктов Зеленый Гай и Миролюбовка Днепропетровской области заминировали автомобильные мосты через реку Средняя Терса, которые планируют взорвать и по уже отработанному сценарию с освещением в украинских и западных СМИ обвинить российские подразделения в якобы неизбирательных ударах по важным объектам транспортной инфраструктуры», — рассказал представитель российского Минобороны.

Мизинцев подчеркнул, что во время выполнения задач спецоперации российские войска и воинские формирования Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры. Они также проявляют гуманное отношение к мирным жителям и оказывают им помощь и поддержку.

Ранее Мизинцев рассказал, что украинские войска развернули опорные пункты в жилых домах в Николаеве и Харькове. По его словам, возле зданий сосредоточено большое количество бронетехники.

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Марина Совина
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