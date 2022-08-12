Украинские войска развернули опорные пункты в жилых домах в Николаеве и Харькове

Минобороны России: ВСУ развернули опорные пункты в жилых домах в Николаеве и Харькове

Украинские военные оборудовали опорные пункты в жилых многоквартирных домах Николаева и Харькова, об этом рассказал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, пишет РИА Новости.

По его словам, в жилом многоквартирном доме на улице Прибугская в Николаеве Вооруженные силы Украины (ВСУ) и подразделения территориальной обороны развернули опорный пункт. Около дома сосредоточено большое количество бронетехники. Мизинцев добавил, что под предлогом обеспечения безопасности украинские военные запретили местным жителям покидать территорию. «Все их попытки самостоятельно эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются», — подчеркнул он.

На верхних и нижних этажах жилых домов на улице Чернышевского в Харькове сложилась аналогичная ситуация. «Там дислоцированы подразделения украинских войск и националистического батальона "Кракен", оборудованы склады вооружения и артиллерийских боеприпасов, на крышах — огневые позиции переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК)», — добавил представитель Минобороны России.

Украинские военные разместили огневые позиции тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО) на территории церкви (улица Днепропетровская) в Павлограде Днепропетровской области. Они обстреливают российские войска с территории школы-интерната №32 (улица Панфилова) в Константиновке Донецкой народной республики (ДНР).

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли химический концерн «Стирол» в Горловке.