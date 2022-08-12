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В Горловке сообщили об обстреле химического концерна «Стирол» со стороны ВСУ

Мэр Горловки Приходько сообщили об обстреле химического концерна «Стирол» со стороны ВСУ

Кадр: Telegram-канал «Иван Сергеевич Приходько»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли химический концерн «Стирол» в Горловке. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Иван Приходько.

«Возгорание на территории предприятия. Информацию уточняем!» — написал мэр.

Горловка расположена 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия.

Ранее МЧС Донецкой народной республики (ДНР) сообщило о прекращении утечки аммиака на Донецком пивоваренном заводе в Калининском районе города. Утечка произошла из-за обстрела со стороны ВСУ.

Алевтина Запольская
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