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В ДНР заявили об остановке утечки аммиака на пивзаводе в Донецке

МЧС ДНР остановило утечку аммиака на Донецком пивоваренном заводе

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

МЧС Донецкой Народной Республики сообщило о прекращении утечки аммиака на Донецком пивоваренном заводе в Калининском районе города, которая произошла в результате обстрела предприятия со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram.

Для этих целей было привлечено 13 единиц техники. Также в работах участвовал 51 человек личного состава под руководством главы МЧС. Как следует из сообщения, в настоящий момент сотрудники ведомства республики ликвидируют возгорание на складе готовой продукции.

Утечка аммиака и пожар

Об обстреле пивзавода стало известно 10 августа. В результате происшествия был поврежден амиакопровод. Из-за попадания взрывоопасного предмета произошла разгерметизация емкости и зафиксирована утечка аммиака, пояснили в МЧС ДНР.

2километра

составляет зона поражения по данным штаба территориальной обороны ДНР

Помимо этого, на территории завода зафиксировано возгорание на площади 600 квадратных метров. Горит пластиковая тара и поддоны. Горожанам не находиться на улице и не открывать окна, а также дышать через ватно-марлевые повязки, смоченные 5-процентным раствором лимонной или уксусной кислоты.

Как рассказали в МЧС республики, в момент происшествия на территории завода находилось 32 человека. По предварительной информации один человек погиб, еще два пострадали.

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Обстрелы Донецка

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня выразило мнение, что обстрел со стороны ВСУ по пивзаводу в Донецке мог быть целенаправленным. По предварительной версии, стрельба велась снарядами калибра 152 миллиметров. Как рассказал ТАСС замначальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, украинские войска усилили обстрелы Донецка, чтобы, отвлечь части артиллерии ДНР на контрбатарейную борьбу и замедлить наступление союзных войск.

Противник считает, что, обстреливая черту города, мы будем вынуждены отвлекать свои артиллерийские силы для контрбатарейной борьбы, чтобы уменьшить давление от тех участков фронта, где происходит продвижение вперед

Эдуард Басуринзамначальника Народной милиции ДНР

Ранее обстрел ВСУ привел к возгоранию на заводе «Донпластавтомат» в Донецке. Тогда снаряды попали в цех по производству полиэтилена. До этого представители ДНР заявили об очередном обстреле Донецка со стороны ВСУ. По их словам, украинские военные выпустили по городу 20 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». Помимо этого, в ДНР заявили о девяти снарядах калибра 152 миллиметров, выпущенных в то же время по Петровскому району Донецка.

Кроме того, 8 августа, представительство ДНР в СЦКК сообщало, что украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка три ракеты из РСЗО «Ураган» с противопехотными минами «Лепесток». В тот же день появилась информация, что на территории Донецкой областной психиатрической больницы в Кировском районе Донецка обнаружено 66 противопехотных мин «Лепесток», которые на город сбросили украинские военные.

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В свою очередь, российские следователи возбудили уголовные дела в отношении военнослужащих ВСУ, причастных к обстрелам населенных пунктов в ДНР. По данным следствия, в период со 2 по 5 августа ряд военных из 30-й отдельной механизированной бригады, 56-й отдельной мотопехотной бригады и 54-й отдельной механизированной бригады обстреливали инфраструктуру в городах Донецк, Горловка, Ясиноватая и Макеевка, а также в населенных пунктах Никольское, Октябрь, Александровка, Еленовка, Кременец в ДНР.

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Марина Совина
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