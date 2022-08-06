В ДНР заявили об очередном обстреле Донецка

В ДНР сообщили, что ВСУ выпустили 20 ракет из РСЗО «Град» по Донецку

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом в субботу, 6 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей Донецкой народной республики (ДНР).

Отмечается, что 20 ракет из РСЗО БМ-21 «Град» были выпущены в 11:20 по Киевскому району города. Помимо этого, в ДНР заявили о девяти снарядах калибра 152 миллиметров, выпущенных в то же время по Петровскому району Донецка.

Ранее в субботу, 6 августа, Штаб территориальной обороны ДНР сообщил об очередном обстреле Донецка запрещенными противопехотными фугасными минами (ПФМ-1) «Лепесток» со стороны ВСУ. Днем ранее в городе под огонь попал пассажирский автобус.