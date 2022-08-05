Снаряд ВСУ попал в автобус в Донецке

В Донецке три человека погибли из-за попавшего в пассажирский автобус снаряда ВСУ

В Донецке под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал пассажирский автобус. Об этом сообщается в Telegram-канале штаба территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР).

По данным штаба, украинский военные атаковали Киевский район Донецка, когда на пересечении проспекта Киевского и проспекта Партизанского в пассажирский автобус, следующий по маршруту номер 19, попал боеприпас.

«По предварительным данным, погибли три человека и еще пятеро получили ранения», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 5 августа больница № 17 в Куйбышевском районе подверглась обстрелу украинской армии. В результате пострадали пять человек, среди них один ребенок.

4 августа ВСУ обстреляли донецкий драмтеатр, где проходило прощание с погибшим полковником Народной милиции ДНР Ольгой Качурой. Погибли шесть человек.