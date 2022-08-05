Стало известно число пострадавших из-за обстрела ВСУ больницы в Донецке

Мэр Донецка Кулемзин сообщил о пятерых пострадавших из-за обстрела ВСУ больницы

В результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) больницы в Донецке пострадали пять человек, среди них один ребенок. Об этом в Telegram сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«Пострадавшие в больнице № 17: девочка (2019 года рождения), женщина (1985 года рождения), женщина (1955 года рождения), мужчина (1980 года рождения), женщина (1969 года рождения)», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что больница № 17 в Куйбышевском районе подверглась обстрелу украинской армии.

4 августа ВСУ обстреляли центр Донецка. Атака произошла во время прощания с погибшим полковником армии Донецкой народной республики (ДНР) Ольгой Качурой, которое проходило в местном драмтеатре. В результате ракетного удара погибли шесть человек.