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В Донецке сообщили об обстреле со стороны ВСУ во время прощания с Качурой

ВСУ обстреляли театр в центре Донецка во время прощания с полковником Ольгой Качурой

Кадр: РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли центр Донецка, в том числе драмтеатр, в котором проходило прощание с погибшим полковником армии Донецкой народной республики (ДНР) Ольгой Качурой (позывной Корса), передает агентство РИА Новости.

Сообщается, что во время атаки сработала система противовоздушной обороны (ПВО), но как минимум две украинские ракеты она пропустила. По словам мэра Донецка Алексея Кулемзина, всего по городу было выпущено более десяти снарядов.

Последствия обстрела

Согласно последним данным, в результате атаки погибли пять человек, еще шесть получили ранения, в их числе сотрудники скорой помощи.

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Также сообщается, что, кроме театра, ударами были повреждены два жилых дома в центре Донецка и гостиница «Донбасс Палас».

Церемония прощания с погибшей военнослужащей так и не началась — всех присутствующих срочно эвакуировали в убежище. «Сейчас происходит эвакуация, все мероприятия по этой части перенесены», — заявил подполковник Народной милиции (НМ) ДНР Андрей Баевский.

Кто такая Ольга Качура

О гибели полковника НМ ДНР, командира реактивного артиллерийского дивизиона Ольги Качуры, прощание с которой проходило в местном театре, стало известно 3 августа. Военнослужащая получила смертельное ранение во время обстрела Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько.

Трагически погибла отважная и мудрая женщина, которая стояла у истоков НМ ДНР

Иван Приходькомэр Горловки

По данным «Коммерсанта», Качура до 2012 года 16 лет служила в Министерстве внутренних дел (МВД) Украины. В 2014 году она заняла сторону ополченцев ДНР и служила в 3-й отдельной мотострелковой бригаде «Беркут» 1-го армейского корпуса ДНР, командовала дивизионом РСЗО БМ-21 «Град» в Горловке. Также Качура принимала участие в боях в Иловайске, Дебальцево, Углегорске, Мариновке, Авдеевке. Несколько раз была контужена и ранена.

В декабре 2021 года суд на Украине заочно приговорил ее к 12 годам лишения свободы за «участие в террористической группе или террористической организации».

У Качуры осталось двое детей — дочь и приемный сын.

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Алевтина Запольская
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