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Число погибших во время обстрела Донецка возросло до пяти

Пять человек погибли из-за обстрела Донецка во время прощания с полковником Качурой
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Число погибших в результате обстрела Донецка со стороны Украины во время прощания с полковником Ольгой Качурой возросло до пяти человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации.

Ранее сообщалось о двух погибших. Кроме того, к настоящему моменту в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) число пострадавших и раненых также увеличилось с пяти до шести. Об этом рассказал мэр города Алексей Кулемзин.

Ранее стало известно, что ВСУ обстреляли донецкий драмтеатр, где проходило прощание с погибшим полковником Народной милиции ДНР Ольгой Качурой. Несколько снарядов попали в жилые дома, расположенные рядом. Также было опубликовано видео, запечатлевшее момент удара по драмтеатру.

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Василий Мека
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