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СКР возбудил дела в отношении военнослужащих ВСУ из-за обстрелов городов в ДНР

СКР возбудил уголовные дела в отношении военнослужащих ВСУ из-за обстрелов городов в ДНР

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Российские следователи возбудили уголовные дела в отношении военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), причастных к обстрелам населенных пунктов в ДНР. Об этом в среду, 10 августа, «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Им вменяют совершение преступлений по статье 356 УК РФ («Применение запрещенных средств и методов ведения войны»).

По данным следствия, в период со 2 по 5 августа ряд военных из 30-й отдельной механизированной бригады, 56-й отдельной мотопехотной бригады и 54-й отдельной механизированной бригады обстреливали инфраструктуру в городах Донецк, Горловка, Ясиноватая и Макеевка, а также в населенных пунктах Никольское, Октябрь, Александровка, Еленовка, Кременец в ДНР.

В результате пятеро мирных жителей, в том числе один ребенок, были убиты, еще 25 человек — ранены. Кроме того, было повреждено 82 дома, две школы и четыре больницы.

Сотрудники СКР продолжают устанавливать личности украинских военных, причастных к этому и другим преступлениям.

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Владимир Шарапов
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