ЦБ представил сценарий нового экономического кризиса

ЦБ России допустил глобальный кризис с фрагментацией в мировой экономике

Банк России допускает новый глобальный кризис, предполагающий фрагментацию в мировой экономике. Об этом говорится в проекте ЦБ об основных направлениях денежно-кредитной политики на ближайшие три года.

При реализации сценария «Глобальный кризис» торговля между странами все больше станет концентрироваться в региональных блоках, предсказывает регулятор. «Страны в меньшей степени будут ориентироваться на использование сравнительных преимуществ и в большей степени — на увеличение локализации производств», — описывается возможный кризис в документе.

По прогнозам экспертов, он будет сопоставим по масштабам с кризисом 2007-2008 годов и станет характеризоваться устойчиво высокой инфляцией, рецессией и дополнительными санкциями против России. В докладе также представлен «Базовый сценарий» и «Ускоренная адаптация».

При базовом сценарии по итогам года падение ВВП России составит четыре-шесть процентов, в следующем году экономика сократится в диапазоне одного-четырех процентов, считают в ЦБ.