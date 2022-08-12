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Германии предрекли подорожание нефти после замены российского топлива

«Роснефть» допустила подорожание нефти в ФРГ при замене топлива из России на НПЗ в Шведте

Фото: Unsplash

Отказ от российской нефти и ее замена на американское топливо на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) РСК в ФРГ грозит негативными последствиями, сообщает РИА Новости со ссылкой на «Роснефть».

Компания допустила значительное подорожание нефти после замены топлива из России. Представители корпорации также предрекли дефицит нефтепродуктов в Германии.

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«НПЗ в Шведте обеспечивает более 90 процентов спроса на бензин, парафин, дизельное и печное топливо региона Берлин-Бранденбург. Замещение даже части российских поставок приведет к недозагрузке завода и резкому росту стоимости нефтепродуктов, дефицит которых уже сегодня является серьезной угрозой для немецкого потребительского рынка», — объясняется в заявлении для журналистов.

По данным «Роснефти», расходы от замещения поставок Urals альтернативным топливом достигнут порядка 20 миллионов долларов. Это объясняется более высокой стоимостью американской нефти и дорогостоящей транспортировкой сырья танкерами.

Ранее в Германии предрекли беспорядки из-за эмбарго на российскую нефть. С таким мнением выступил депутат бундестага от партии ХДС Йенс Кеппен. «Я не хочу даже представлять, что нас ждет в политическом плане, когда на заправках обнаружится дефицит», — отметил он.

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Марина Совина
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