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В Германии предрекли беспорядки из-за эмбарго на российскую нефть

Депутат Кеппен предрек беспорядки в Восточной Германии из-за эмбарго на российскую нефть

Фото: Reuters

Депутат бундестага от партии ХДС Йенс Кеппен предрек беспорядки в Восточной Германии из-за эмбарго на российскую нефть. Об этом сообщает издание Telepolis.

Речь идет о ситуации вокруг нефтеперерабатывающего завода PCK Raffinerie GmbH в городе Шведт, земля Бранденбург. До вступления в силу запрета на поставки российской нефти по нефтепроводу «Дружба» осталось пять месяцев.

По словам депутата, немецкие власти приняли решение о введении эмбарго и бросили местных жителей на произвол судьбы. Отмечается, что руководство страны не намерено сохранять рабочие места и зарплаты сотрудников завода.

Кеппен подчеркнул, что атмосфера в регионе в целом «чрезвычайно накалена». «Я не хочу даже представлять, что нас ждёт в политическом плане, когда на заправках обнаружится дефицит», — сказал он.

Ранее депутат Европарламента Гуннар Бек предсказал, что Германии грозит «экономическое самоубийство» из-за полного отказа страны от импорта нефти и газа из России. По его словам, полный отказ от импорта российских нефти и газа приведет к падению объема производства в экономике ФРГ примерно на 12 процентов, а также двузначной инфляции.

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Марина Совина
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