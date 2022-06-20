Депутат ЕП Бек предсказал «экономическое самоубийство» ФРГ из-за отказа от импорта из РФ

Депутат Европарламента (ЕП) Гуннар Бек в беседе с «Известиями» предсказал, что Германии грозит «экономическое самоубийство» из-за полного отказа страны от импорта нефти и газа из России.

По его словам, полный отказ от импорта российских нефти и газа приведет к падению объема производства в экономике ФРГ примерно на 12 процентов, а также двузначной инфляции.

«Тем не менее "Зеленые" намерены постепенно отказаться от импорта энергоносителей из РФ в Германию», — заявил Бек, добавив, что если это произойдет в ближайшие несколько лет, ФРГ столкнется с очень серьезными экономическими проблемами.

Также он считает. что санкции Евросоюза оказались не такими эффективными, поскольку на это рассчитывали члены политического и экономического объединения. Депутат отметил, что Москва смогла найти новые рынки для экспорта энергоносителей, а благодаря усилиям работников Центробанка рубль достаточно быстро стабилизировался.

В настоящее время Германия, намеренная сократить свою зависимость от российского импорта энергоресурсов, продолжает наращивать запасы топлива в подземных хранилищах газа (ПХГ). Они заполнены уже почти на 53 процента. К 1 ноября ФРГ рассчитывает довести уровень заполненности до 90 процентов.