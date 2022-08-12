В Центре Гамалеи создали вакцину против трех видов омикрона

РБК: глава Центра Гамалеи Гинцбург рассказал о создании вакцины против трех видов омикрона

Глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о создании новой вакцины «Спутник V» против трех новых видов омикрона (BA.1, BA.2, BA.5). Новой разработкой, защищающей от вируса, он уже привился. Об этом Гинцбург заявил в беседе с РБК.

«Платформа создана, теперь вопрос регуляторики — не ясно, как будут проходить испытания. Если по действующим правилам, то испытания займут пять-шесть месяцев. Но за это время появится новый штамм», — сообщил микробиолог.

Регистрация вакцины занимает до полугода. По словам ученого, сила нейтрализации омикрона BA.5 вакциной «Спутник V» упала в десять раз. Решить проблему быстрого внедрения препарата можно путем корректировки действующих правил. «Чтобы мы не новую вакцину регистрировали, а изменили антигенный штамм в уже существующей, нужно чтобы этот процесс занимал месяц», — отметил он.

16 июня Александр Гинцбург заявил о необходимости создания в России вакцины против оспы обезьян. Он призвал выяснить в какой степени вакцинация, которая проводилась до 1980 года, защищает население, и создавать вакцину без побочных эффектов.