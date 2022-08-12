Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Центре Гамалеи создали вакцину против трех видов омикрона

РБК: глава Центра Гамалеи Гинцбург рассказал о создании вакцины против трех видов омикрона

Фото: Tatyana Makeyeva / Reuters

Глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о создании новой вакцины «Спутник V» против трех новых видов омикрона (BA.1, BA.2, BA.5). Новой разработкой, защищающей от вируса, он уже привился. Об этом Гинцбург заявил в беседе с РБК.

«Платформа создана, теперь вопрос регуляторики — не ясно, как будут проходить испытания. Если по действующим правилам, то испытания займут пять-шесть месяцев. Но за это время появится новый штамм», — сообщил микробиолог.

Регистрация вакцины занимает до полугода. По словам ученого, сила нейтрализации омикрона BA.5 вакциной «Спутник V» упала в десять раз. Решить проблему быстрого внедрения препарата можно путем корректировки действующих правил. «Чтобы мы не новую вакцину регистрировали, а изменили антигенный штамм в уже существующей, нужно чтобы этот процесс занимал месяц», — отметил он.

16 июня Александр Гинцбург заявил о необходимости создания в России вакцины против оспы обезьян. Он призвал выяснить в какой степени вакцинация, которая проводилась до 1980 года, защищает население, и создавать вакцину без побочных эффектов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Мискевич
Обсудить
Последние новости
Небензя заявил об ответственности Запада в случае катастрофы на ЗАЭС
В Центре Гамалеи создали вакцину против трех видов омикрона
Минэкономразвития спрогнозировало уровень годовой инфляции в России
Инфекционист назвал сроки пика заболеваемости COVID-19 в России
В Польше назвали особенность российского «Доминатора»
Пранкер Лексус рассказал о подробностях звонка мэру Мадрида
Житель Подмосковья разбил топором прилавок с пирожными и попал на видео
Вышел трейлер нового сезона «Рика и Морти»
В российском регионе вновь рекомендовали носить маски
Россия предупредила Запад об ответственности в случае катастрофы на ЗАЭС
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.