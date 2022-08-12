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Ученые обнаружили у женщин три вида оргазма

Newsweek: женщины способны испытывать оргазмы трех видов

Фото: Dainis Graveris / Unsplash

Женщины способны испытывать три вида оргазма, утверждают ученые. Об этом пишет издание Newsweek со ссылкой на работу, опубликованную в медицинском журнала Journal of Sexual Medicine.

В эксперименте участвовали 54 женщины, доводившие себя до оргазма специальным вибратором с датчиками. Исследователи обнаружили, что на пике возбуждения мышцы тазового дна участниц сокращались тремя разными способами.

Первый из них ученые назвали «волна». При нем мышцы тазового дна сокращаются и расслабляются несколько раз, достигая примерно одинакового напряжения. Постепенно сокращения становятся реже, пока не прекращаются совсем.

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Второй тип оргазма — «лавина» — также сопровождается многократным сокращением и расслаблением мышц тазового дна. В отличие от «волны» напряжение сразу же достигает пика, а затем плавно ослабевает с каждым сокращением.

Третий тип получил название «вулкан». При нем мышцы тазового дна сокращаются лишь один раз. Напряжение постепенно нарастает и увенчивается оргазмом, после которого происходит расслабление.

Согласно данным, полученным в ходе исследования, самым распространенным типом оргазма была «волна», которую удалось испытать 26 участницам. На втором месте оказалась «лавина» — ее прочувствовали 17 участниц. Ощутить «вулкан» смогли только 11 девушек.

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Алиса Дмитриева
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