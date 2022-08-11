Гинеколог назвала причины изменения сексуальных ощущений после родов

Гинеколог Ольга Каплина: сексуальному возбуждению после родов мешают гормоны и усталость

После родов многие женщины теряют интерес к сексу или не получают удовольствия от него из-за гормональных изменений, стресса, психологической и физической перестройки организма, рассказали гинеколог Ольга Каплина и психолог Сергей Савинов. В беседе с «Лентой.ру» они дали советы, следуя которым женщины смогут вернуть радость от близости с любимым мужчиной.

Возвращаться к интимной жизни можно не раньше, чем через полтора месяца после появления ребенка, отметила Каплина. Это время требуется для физического и психологического восстановления после сложного процесса родов.

«Во время родов у многих появляются повреждения мышц, тонус которых снижается. Из-за этого во время секса возникает не только дискомфорт, но и боль. Также сексуальному возбуждению женщины мешают физическая усталость и гормоны», — назвала причины изменения сексуальных ощущений Каплина.

Если женщине проводили эпизиотомию (разрез входа задней стенки влагалища) или у нее присутствуют сильные разрывы, нужно дождаться полного заживления тканей. Только тогда возможна интимная близость

Ольга Каплина Гинеколог

К тому же, по словам собеседницы «Ленты.ру», вырабатываемый после родов пролактин улучшает лактацию, но снижает либидо.

Психолог Сергей Савинов отметил, что некоторые новоиспеченные матери начинают уделять все время только ребенку, что может стать одной из причин отсутствия сексуального желания. Причиной отказа от секса могут быть и психологические травмы, пережитые ранее, а также латентная фригидность, незаметная на начальных этапах отношений, пояснил психолог.

Как только такая женщина реализовалась как мать, для нее интерес к интимной стороне жизни пропадает совсем. И секс она использует лишь как интуитивную манипуляцию мужчиной

Сергей Савинов Психолог

По его словам, некоторых случаях удовольствие от секса может пропасть из-за перестройки рецепторов половых органов, отвечающих за удовольствие в сексе. «Но влечение все равно происходит на психологическом уровне и уровне вомероназальных органов, и подлинные причины скрываются в основном в психических факторах», — обратил особое внимание психолог.

10-15 процентов женщин после появления ребенка переживают послеродовую депрессию с апатией и перепадами настроения. Ее важно вовремя диагностировать и вылечить.

Гинеколог посоветовала потерявшим радость от секса женщинам придерживаться простых правил для нормализации половой жизни. Чтобы секс для них, как и раньше, был в радость следует наладить психологическую связь с партнером и получить его поддержку, использовать во время секса лубрикант, тренировать интимные мышцы с помощью упражнений Кегеля и выбирать позы, в которых не чувствуется дискомфорт.

«Если боль при половом акте сохраняется более полугода после родов, необходимо обратиться к гинекологу. А тем женщинам, у кого не проходят сильные перепады настроения, апатия, отсутствие желания не только секса, но и общения с партнером и ребенком, нужно посетить психолога», — резюмировала Каплина.

Ранее сообщалось, что 45-летняя американка едва не умерла из-за повредившейся во время оргазма аорты. Секс с мужем едва не стал для нее последним.

