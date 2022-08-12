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Звезда «Уральских пельменей» рассказал о не понравившемся ему номере коллектива

Рожков из «Уральских пельменей» признался, что ему не нравится сценка с таксистом

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский актер, участник юмористического коллектива «Уральских пельменей» Андрей Рожков рассказал о номере, который ему не понравился. Подробности он раскрыл в ролике для своего блога на платформе «Яндекс.Дзен».

Актер признался, что ему не понравился номер под названием «Рожков в такси» (в сценке таксист узнает Рожкова и начинает надоедать ему вопросами и просьбами — прим. «Ленты.ру»). Как уточнил звезда «Уральских пельменей», идея номера принадлежит одному из авторов и участников команды Даниилу Пяткову, который сам исполнил роль таксиста. При этом Рожков не объяснил, почему сценка пришлась ему не по душе.

Участник «Уральских пельменей» добавил, что номер «Рожков в такси» был взят из жизни. По словам актера, иногда ему действительно попадаются назойливые таксисты. «Мы вообще очень часто берем идеи [для номеров] из жизни», — отметил он.

Ранее Рожков ответил на вопрос об ошибках во время выступлений. Он заявил, что обычно ляпы, которые происходят на сцене, не были заранее подготовлены коллективом. Также артист рассказал, что обычно он и его коллеги делают ошибки на сцене, потому что плохо выучили текст.

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Олег Давыдов
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