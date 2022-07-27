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Звезда «Уральских пельменей» раскрыл правду о ляпах на сцене

Рожков из «Уральских пельменей» рассказал, что чаще всего ляпы на сцене не подготовлены

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский актер, участник юмористического коллектива «Уральские пельмени» Андрей Рожков раскрыл правду об ошибках во время выступлений. В ролике, опубликованном на платформе «Яндекс.Дзен», он ответил на вопрос, придумывает ли команда их заранее.

Рожков рассказал, что чаще всего ляпы, которые совершают участники коллектива во время номеров, не подготовлены. «97 процентов, может быть, 98 [процентов] этих розыгрышей, конечно, не подготовлены. Иначе они бы не были такими смешными», — отметил актер и добавил, что обычно он и его коллеги делают ошибки на сцене, потому что плохо выучили текст.

При этом звезда «Уральских пельменей» признал, что иногда ляпы могут быть заготовлены. По его словам, обычно такую заготовку придумывает один участник коллектива и никому не сообщает о ней для того, чтобы его коллеги «раскололись», то есть начали смеяться на сцене.

Ранее Рожков вспомнил, как «Уральские пельмени» в одном из сезонов КВН представили сценку, которую не согласовали ни с кем из редакторов. Во время выступления один из членов коллектива ел тушенку и предложил ее руководителю и ведущему КВН Александру Маслякову. По словам Рожкова, несмотря на то, что зрителям эта шутка понравилась, редакторы программы попросили их впредь предупреждать об изменениях в номере.

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Евгения Наумова
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