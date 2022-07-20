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Звезда «Уральских пельменей» рассказал о вырезанных из КВН шутках

Андрей Рожков рассказал про несогласованную шутку «Уральских пельменей» о Маслякове в КВН

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Известный российский актер, участник юмористического коллектива «Уральские пельмени» Андрей Рожков рассказал о самом знаковом моменте, связанном с тем, что ведущий КВН Александр Масляков вырезал шутки из программы. В беседе с KP.RU он также рассказал, как команда пошутила о Маслякове, не согласовав ни с кем сценку.

«Был номер, в котором Дмитрий Соколов ел тушенку и предлагал ее Александру Васильевичу Маслякову. Эта шутка очень зашла залу, хотя не только была придумана в ночь перед съемками, но и никем не утверждена», — поделился воспоминаниями звезда «Уральских пельменей».

Он добавил, что перед той игрой из их программы вырезали практически все шутки. Участники «Уральских пельменей» решили добавить сценку с тушенкой в последний момент, не согласовав ее с редакторами программы. Юморист заключил, что шутка понравилась зрителям. Тем не менее артистов «пожурили немножко» и попросили больше так не делать.

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Ранее Рожков рассказал о том, как Масляков обматерил его команду и выгнал из проекта, но потом передумал. По словам артиста, когда участники «Уральских пельменей» узнали о том, что попали в КВН, они обрадовались и устроили вечеринку, которая продлилась до утра. «Мы не спали всю ночь, мы веселились, плясали, пели, купались голыми в бассейне, опомнились только в девять утра, когда надо было идти на прогон генеральный», — вспомнил Рожков.

Познакомившись с командой, Масляков выгнал ее из проекта. Тем не менее на сторону «Уральских пельменей» встали редакторы КВН: они смогли убедить ведущего посмотреть номера команды, когда ее участники протрезвеют.

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Ксения Кривотулова
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