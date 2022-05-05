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Звезда «Уральских пельменей» рассказал о матерящемся Маслякове

Рожков рассказал, что Масляков выгнал «Уральские пельмени» из КВН, но потом передумал

Кадр: Историс - Откройте, Давид! / YouTube

Известный российский актер, участник юмористического коллектива «Уральские пельмени» Андрей Рожков рассказал о попадании команды в КВН. В интервью для YouTube-шоу «Историс — Откройте, Давид» он вспомнил, что руководитель и ведущий КВН Александр Масляков обматерил их и выгнал из проекта, но потом передумал.

По словам Рожкова, редакторы передачи заметили команду «Уральские пельмени» на фестивале КВН в Сочи в 1995 году. «Мы приехали с какой-то программой, со своими тараканами в голове, что-то напридумывали, приехали, показали и почему-то очень хорошо зашли. (...) Нас сразу же отметили, взяли в гала-концерт. Такое вообще редко бывает, что команда с первого раза заходит с гала-концерта», — вспомнил он.

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Все участники команды так обрадовались попаданию в КВН, что в тот же день «напились вдрызг», добавил актер. «Мы не спали всю ночь, мы веселились, плясали, пели, купались голыми в бассейне, опомнились только в девять утра, когда надо было идти на прогон генеральный», — сказал Рожков.

Во время него выступление команды впервые увидел Масляков. «Он посмотрел на нас и как, значит, давай материться на нас, на всех вокруг, на редакторов. (...) Он человек опытный, увидел, что какие-то алкаши приехали с Урала. (...) Слюни у них брызжут, глаза заплывшие, морды опухшие», — раскрыл подробности Рожков и уточнил, что после этого ведущий КВН выгнал «Уральские пельмени» из проекта.

Однако на сторону команды встали редакторы программы. По словам Рожкова, они уговорили Маслякова посмотреть номера «Уральских пельменей» еще раз, когда они протрезвеют. В результате ведущий КВН решил оставить команду. «Это чудо. Если бы они (редакторы КВН — прим. «Ленты.ру») это не сделали, не было бы никаких «[Уральских] пельменей» никогда в жизни», — подытожил он.

Ранее участник «Уральских пельменей» Роман Постовалов рассказал о неожиданном случае, который произошел во время съемок в Москве.

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Олег Давыдов
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Звезда «Уральских пельменей» рассказал о матерящемся Маслякове
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