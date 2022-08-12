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Женщину-подполковника МВД заподозрили во взятках от мигрантов

В Москве начальницу отдела полиции заподозрили во взятках на 6,6 млн рублей от мигрантов

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

В Москве правоохранители возбудили уголовное дело о коррупции в отношении 52-летней начальницы отдела по вопросам миграции ОМВД по району Кунцево. Об этом в пятницу, 12 августа, сообщает «MK.RU».

По данным издания, с сентября 2020 по июнь 2022 года женщина за вознаграждение регистрировала по упрощенной схеме мигрантов в жилых помещениях фирмы «Мякине Групп». Суммарно она получила 22 взятки на 6,6 миллиона рублей.

В полицию обратился руководитель организации с явкой с повинной и рассказал о коррупционной схеме подполковника полиции.

В отношении правоохранителя проводится проверка, если подозрения подтвердятся, она будет уволена и понесет наказание.

Ранее стало известно, что Советский районный суд Воронежа рассмотрит дело бывшего замглавы управления ГИБДД по Воронежской области подполковника Игоря Качкина, обвиняемого в пяти коррупционных преступлениях.

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Екатерина Власова
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