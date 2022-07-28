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Подполковник МВД с 22 квартирами предстанет перед судом за коррупцию

В Воронеже суд рассмотрит дело экс-замглавы ГИБДД Качкина, у которого изъяли 22 квартиры
Игорь Качкин

Игорь Качкин. Фото: Главное управление МВД России по Воронежской области

Советский районный суд Воронежа рассмотрит дело бывшего замглавы управления ГИБДД по Воронежской области подполковника Игоря Качкина, обвиняемого в пяти коррупционных преступлениях. Об этом в четверг, 28 июля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Его обвиняют в покушении на дачу взятки должностному лицу и мелкое взяточничество. По данным следствия, в июле 2021 года Качкин пытался дать взятки в размере от 7,5 тысячи до 30 тысяч рублей начальнику межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела (МРЭО) ГИБДД. За вознаграждение тот должен был выдать права шести россиянам без проверки их теоретических знаний и навыков вождения. Мужчина отказался принять деньги, после чего Качкин был задержан силовиками.

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В апреле суд изъял у экс-сотрудника МВД 22 квартиры стоимостью 50 миллионов рублей. В прокуратуре выяснили, что Качкин оформил недвижимость на своих родителей, которые, согласно сделкам, владели 31 квартирой общей стоимостью свыше 63 миллионов рублей. Было доказано, что их доход не позволял совершать подобные покупки. Отец Качкина тогда назвал обвинения клеветой и черной завистью. По его словам, сын заработал все своим честным трудом.

В мае экс-замглавы воронежской ГИБДД попытался обжаловать конфискацию.

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Елизавета Новикова
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