Суд обратил 22 квартиры подполковника ГИБДД Воронежа в доход государства

22 квартиры экс-главы воронежского ГИБДД по решению суда обратили в доход государства

В Воронеже суд обратил в доход государства 22 объекта недвижимости на 50 миллионов рублей бывшего заместителя главы ГИБДД Воронежской области подполковника МВД Игоря Качкина. Об этом в пятницу, 1 апреля, сообщает региональная прокуратура.

Качкин оформил недвижимость на своих родителей, которые, согласно сделкам, владели 31 квартирой общей стоимостью свыше 63 миллионов рублей. Было доказано, что их доход не позволял совершать подобные приобретения. Кроме того, в семи сделках на сумму в 23,3 миллиона рублей сам Качкин участвовал в договорах по приобретению объектов.

«Поскольку высокопоставленным полицейским не были представлены доказательства, подтверждающие приобретение на законные доходы спорного имущества, оно в соответствии с действующим законодательством подлежало обращению в доход Российской Федерации», — заявили в пресс-службе надзорного ведомства.

В феврале 2020 года прокуратура обнаружила у подполковника МВД дома, квартиры и земельные участки на общую сумму более 63 миллионов рублей. Зарплата подполковника составляла 60 тысяч рублей, его старший брат — тоже полицейский, а родители — пенсионеры. В прокуратуре посчитали, что недвижимость с таким спорным статусом должна быть конфискована. Отец Качкина тогда назвал обвинения клеветой и черной завистью. По его словам, сын заработал все своим честным трудом.