Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Экс-замглавы ГИБДД Воронежской области обжалует конфискацию 22 квартир

Экс-замглавы воронежской ГИБДД Игорь Качкин обжалует конфискацию 22 квартир

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Бывший заместитель начальника управления ГИБДД по Воронежской области подполковник Игорь Качкин подал апелляционную жалобу на решение суда об обращении в доход государства 22 объектов недвижимости. Об этом сообщает ТАСС.

На данный момент апелляция находится на рассмотрении. После ее проверки вторая сторона сможет в течение 20 дней направить возражения на жалобу.

1 апреля суд конфисковал 22 квартиры подполковника. В прокуратуре выяснили, что Качкин оформил недвижимость на своих родителей, которые, согласно сделкам, владели 31 квартирой общей стоимостью свыше 63 миллионов рублей. Было доказано, что их доход не позволял совершать подобные приобретения. Кроме того, в семи сделках на сумму в 23,3 миллиона рублей сам Качкин участвовал в договорах по приобретению объектов.

«Поскольку высокопоставленным полицейским не были представлены доказательства, подтверждающие приобретение на законные доходы спорного имущества, оно в соответствии с действующим законодательством подлежало обращению в доход Российской Федерации», — заявили в пресс-службе надзорного ведомства.

В феврале 2020 года прокуратура обнаружила у подполковника МВД дома, квартиры и земельные участки на общую сумму более 63 миллионов рублей. Зарплата подполковника составляла 60 тысяч рублей, его старший брат — тоже полицейский, а родители — пенсионеры. В прокуратуре посчитали, что недвижимость с таким спорным статусом должна быть конфискована. Отец Качкина тогда назвал обвинения клеветой и черной завистью. По его словам, сын заработал все своим честным трудом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
В России объяснили неразглашение данных о погибших на Украине
В Хорватии задержали создателя крупнейшей российской криптовалютной биржи WEX
Врач предупредила о «разгрызающем сердце» характере ревматизма
Россия расторгла меморандум о взаимопонимании с США в области культуры
Стилистка назвала идеальное для любой фигуры платье
Производство автомобилей в Китае резко сократилось
Названо лучшее направление для семейного пляжного отдыха
Трое посетителей закусочной погибли после удара молнии
Путин упростил выдачу гражданства детям-сиротам из Донбасса и Украины
Второй по величине городской парк мира обнесут бетонной стеной
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.