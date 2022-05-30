Экс-замглавы ГИБДД Воронежской области обжалует конфискацию 22 квартир

Экс-замглавы воронежской ГИБДД Игорь Качкин обжалует конфискацию 22 квартир

Бывший заместитель начальника управления ГИБДД по Воронежской области подполковник Игорь Качкин подал апелляционную жалобу на решение суда об обращении в доход государства 22 объектов недвижимости. Об этом сообщает ТАСС.

На данный момент апелляция находится на рассмотрении. После ее проверки вторая сторона сможет в течение 20 дней направить возражения на жалобу.

1 апреля суд конфисковал 22 квартиры подполковника. В прокуратуре выяснили, что Качкин оформил недвижимость на своих родителей, которые, согласно сделкам, владели 31 квартирой общей стоимостью свыше 63 миллионов рублей. Было доказано, что их доход не позволял совершать подобные приобретения. Кроме того, в семи сделках на сумму в 23,3 миллиона рублей сам Качкин участвовал в договорах по приобретению объектов.

«Поскольку высокопоставленным полицейским не были представлены доказательства, подтверждающие приобретение на законные доходы спорного имущества, оно в соответствии с действующим законодательством подлежало обращению в доход Российской Федерации», — заявили в пресс-службе надзорного ведомства.

В феврале 2020 года прокуратура обнаружила у подполковника МВД дома, квартиры и земельные участки на общую сумму более 63 миллионов рублей. Зарплата подполковника составляла 60 тысяч рублей, его старший брат — тоже полицейский, а родители — пенсионеры. В прокуратуре посчитали, что недвижимость с таким спорным статусом должна быть конфискована. Отец Качкина тогда назвал обвинения клеветой и черной завистью. По его словам, сын заработал все своим честным трудом.