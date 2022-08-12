Спрогнозирована численность населения Земли к 2070 году

WSJ: численность населения Земли не достигнет отметки в 10 миллиардов человек

Численность населения Земли может не достигнуть отметки в 10 миллиардов человек. Спад начнется после достижения отметки примерно в 9,6 миллиарда человек в 2070-х, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на прогнозы ученых.

Исследования ученых совместно с ООН показали, что мир может не дойти до отметки в 10 миллиардов человек или даже 9 миллиардов и основные мировые демографические проблемы будут связаны не с растущим населением, а со старением населения, уменьшением рождаемости и сокращением рабочей силы.

«Мы говорим не о метеоритных ударах, инопланетных вторжениях или апокалиптических сценариях (хотя, конечно, это тоже могло произойти), а о прямолинейных демографических прогнозах, которые заключаются в том, что рождаемость во всем мире падает так быстро, что мы потенциально можем достичь пика человеческой популяции менее чем за одно поколение», — говорится в материале газеты.

По словам экспертов, два года глобальной пандемии, похоже, также спровоцировали снижение рождаемости, потому что люди забеспокоились о своем будущем. «Когда вы беспокоитесь о будущем, у вас нет детей, вы ждете», — подчеркнул демограф профессор Лутц из Венского университета.

Ранее демографы объяснили ускорившееся снижение рождаемости в России. Так, на спад рождаемости могла повлиять неопределенность ситуации с пандемией COVID-19. Однако для точных выводов следует дождаться декабря 2022 года, поскольку темпы рождаемости по итогам полугодия и всего года могут отличаться.