Шойгу проверил выполнение госзаказа на оборонных предприятиях

Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии в Свердловской области

Глава Минобороны России Сергей Шойгу проверил выполнение государственного оборонного заказа на предприятиях в Свердловской области. Об этом сообщается в Telegram-канале оборонного ведомства.

«Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу совершил рабочую поездку в Свердловскую область, где проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса», — заявили в пресс-службе.

Во время проверки министру показали новейшие образцы оружия и бронетехники, техпроцесс, а также производственные линии для сбора различной военной техники. Затем Шойгу провел рабочие совещания с руководством предприятий, во время которых он обратил внимание на график выполнения гособоронзаказа.

Накануне Шойгу посетил с проверкой предприятия в Тульской и Московской областях. Во время инспекции в Коломне он проверил ход выполнения гособоронзаказа Научно-производственной корпорацией «Конструкторское бюро машиностроения».