Фитнес-модель раскрыла способ добиться появления кубиков на прессе

Фитнес-модель Бондаренко: чтобы пресс стал плоским, надо серьезно пересмотреть питание

Чтобы пресс стал плоским, недостаточно только активно тренироваться в спортзале, заявила фитнес-модель Дарья Бондаренко. В беседе с News.ru она раскрыла способ, который позволит добиться появления заветных кубиков на животе.

Специалистка объяснила, что пресс не станет рельефным до тех пор, пока прослойка жира на животе не станет минимальной. Из-за нее накачанные мышцы будут просто не видны. По словам Бондаренко, чтобы добиться уменьшения жира в области талии, надо серьезно пересмотреть питание в пользу сбалансированного рациона с существенным дефицитом калорий.

Помимо этого, фитнес-модель сообщила, что изолированные упражнения для пресса считаются малоэффективными, так как они сжигают мало калорий. Накачать мышцы живота можно во время комплексной силовой тренировки на все тело, включающей приседания и тяги.

Ранее врач-диетолог Майкл Мосли назвал простую методику тренировок, которая поможет похудеть без диет и спорта. Он рекомендовал выполнять любые упражнения по пять-десять минут несколько раз в течение всего дня. По словам специалиста, они легко впишутся в любой график и заменят полноценное занятие в спортзале.

