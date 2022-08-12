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Правительство России отказалось легализовать прокат голливудских фильмов

Правительство России отказалось легализовать показ фильмов голливудских компаний

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Правительство России отказалось легализовать прокат фильмов голливудских кинокомпаний, которые ушли с отечественного рынка. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика» в своем Telegram-канале.

Ранее Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) выступила с инициативой ввести бездоговорное управление правами на картины с обязательной выплатой вознаграждения голливудским студиям. Правительство отвергло эту идею, но пообещало оказать кинотеатрам прямую финансовую помощь. Суммы и даты выплат пока не уточняются. Вероятно, кинотеатры получат поддержку в конце 2022 года.

16 мая стало известно, что правительство России отказалось выдавать кинотеатрам субсидию на сумму 6,5 миллиарда рублей. «То, что мы ждали очень как необходимую и жизненно требуемую помощь в адрес кинотеатров со стороны государства и просили о ней неоднократно, приводили аналитические расчеты, но, к сожалению, услышаны мы не были и помощь эту государство решили кинотеатрам не выделять», — сказал член АВК Роман Исаев.

На запрос о выделении субсидии Минфин запросил дополнительное обоснование. Там заявили, что в 2022 году «высвобождаемые ресурсы федерального бюджета подлежат перераспределению на первоочередные задачи в целях обеспечения развития российской экономики в рамках санкций».

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Марина Погосян
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