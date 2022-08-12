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Пушков предупредил ЕС о тяжелых последствиях эмбарго на российскую нефть

Сенатор Пушков заявил, что Европе будет очень трудно без российской нефти
Алексей Пушков

Алексей Пушков . Фото: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале предупредил Европейский союз (ЕС) о тяжелых последствиях эмбарго на российскую нефть.

«Иными словами, эмбарго на морские перевозки российской нефти, которое ЕС вводит с 2023 года, накажет куда больше самих европейцев, чем Россию», — подчеркнул он. Пушков заявил, что Европе «будет очень трудно» без российской нефти.

По словам сенатора, у Брюсселя, еще есть время, чтобы скорректировать собственные ограничительные меры и отказаться от такого эмбарго. «Кстати, в полном соответствии официальным принципом ЕС, который гласит: санкции должны сказываться на России сильнее, чем на странах Евросоюза. В данном же случае выходит наоборот», — написал он.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия не будет поставлять нефть на мировые рынки, если в случае введения странами G7 потолка цен ее итоговая стоимость окажется ниже затрат на добычу. «Это означает, что мы просто в убыток работать не будем», — объяснил он.

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Марина Совина
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