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Медведев описал поездку в ЛНР словами «пусть нас боятся»

Зампред СБ Медведев объяснил отсутствие страха при визите в ЛНР словами «пусть нас боятся»
СюжетСпециальная военная операция на Украине:

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Визит в Луганскую народную республику (ЛНР) не был сопряжен со страхом за безопасность. Так свою поездку описал заместитель председателя Совета безопасности (СБ) Дмитрий Медведев, его слова приводит РИА Новости.

Отсутствие страха он объяснил тем, что, по его мнению, бояться должны Россию.

«Не страшно. Пусть нас боятся», — такими словами он ответил на вопрос журналистки Наданы Фридрихсон о посещении республики. В качестве цели визита он назвал переговоры с лидерами Донбасса для выработки лучшей стратегии защиты населения республик.

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11 августа Медведев приехал в ЛНР и встретился там с главой региона Леонидом Пасечником, а также лидером Донецкой народной республики Денисом Пушилиным.

Медведев отметил, что на встрече были генпрокурор России Игорь Краснов, первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, глава МВД Владимир Колокольцев, глава Минстроя Ирек Файзуллин, директор ФСБ Александр Бортников и глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин сообщил, что это было сделано по просьбе ранее признанных независимыми народных республик Донбасса. Глава государства добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.

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Валерий Розенберг
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