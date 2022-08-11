Медведев приехал в ЛНР и встретился с главами республик Донбасса

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев встретился в ЛНР с Пасечником и Пушилиным

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев приехал 11 августа в Луганскую народную республику и встретился там с главой ЛНР Леонидом Пасечником, а также лидером ДНР Денисом Пушилиным. Об этом Медведев сообщил в своем Telegram.

Он отметил, что по поручению президента России провел совещание, «посвященное первоочередным мерам обеспечения безопасности республик Донбасса». По словам зампреда Совбеза, обсуждалось содействие экономическому и социальному развитию ЛНР и ДНР, гармонизации законодательств республик с российскими законами, восстановление инфраструктуры, ремонт больниц и подготовка к началу учебного года в школах.

Медведев отметил, что на встрече были генпрокурор РФ Игорь Краснов, первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, глава МВД Владимир Колокольцев, глава Минстроя Ирек Файзуллин, директор ФСБ Александр Бортников и глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Ранее Медведев посчитал, что слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что все население России нужно призвать к ответственности, схожи с идеями Адольфа Гитлера.

