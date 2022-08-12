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Минобороны заявило о разгроме нескольких подразделений ВСУ

Генерал-лейтенант Конашенков заявил о разгроме нескольких бригад украинской армии

Фото: AP

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) и разгромили несколько бригад украинской армии. Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, были разгромлены 56-я мотопехотная бригада и 3-й батальон 66-й механизированной бригады. Потери первого соединения составили более 70 процентов, второго — более половины. Также из заявления оборонного ведомства следует, что 23-й батальон 56-й бригады дезертировал в полном составе.

Отдельно Конашенков рассказал, что потери 14-й механизированной бригады ВСУ составили более двух тысяч человек, из-за чего командование приняло решение отвести соединение в тыл.

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Валерий Розенберг
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