Минобороны заявило о разгроме нескольких подразделений ВСУ

Генерал-лейтенант Конашенков заявил о разгроме нескольких бригад украинской армии

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) и разгромили несколько бригад украинской армии. Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, были разгромлены 56-я мотопехотная бригада и 3-й батальон 66-й механизированной бригады. Потери первого соединения составили более 70 процентов, второго — более половины. Также из заявления оборонного ведомства следует, что 23-й батальон 56-й бригады дезертировал в полном составе.

Отдельно Конашенков рассказал, что потери 14-й механизированной бригады ВСУ составили более двух тысяч человек, из-за чего командование приняло решение отвести соединение в тыл.

Ранее в Минобороны заявили об утрате боеспособности украинского формирования «Кракен».

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин сообщил, что это было сделано по просьбе ранее признанных независимыми народных республик Донбасса. Глава государства добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.