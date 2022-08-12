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Эстония и Финляндия создадут совместную систему ракетной береговой обороны

Глава Минобороны Эстонии заявил о проекте создания системы ракетной обороны с Финляндией

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Финляндия и Эстония ведут переговоры по проекту создания совместной системы береговой ракетной обороны. Об этом заявил глава эстонского Минобороны Ханно Певкур в интервью газете Iltalehti.

«Нам нужно объединить нашу береговую оборону. Дальность действия эстонских и финских ракет превышает ширину Финского залива. Это значит, что мы можем объединить наши системы и делиться друг с другом всей информацией», — заявил министр. Он отметил, что эстонские военные создадут объединенную систему только после того, как Финляндия станет полноправным членом НАТО.

В июне стало известно, что Эстония и Латвия подписали меморандум о взаимопонимании в области совместных закупок систем противовоздушной обороны (ПВО). Министр обороны Латвии Артис Пабрикс отметил, что проект по совместной закупке ПВО укрепит региональное сотрудничество и общую оборону.

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Дмитрий Сотак
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