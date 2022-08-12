СК проверил один из сервисов по аренде электросамокатов в Москве

«Ъ»: СК проверил сервис аренды электросамокатов Wezzu по просьбе Дептранса Москвы

Следственное управление СК России по Северо-Восточному округу Москвы в начале августа проводило проверку одного из сервисов по аренде электросамокатов в Москве по просьбе Департамента транспорта столичной мэрии. Речь идет о кикшеринговой компании Wezzu, которую заподозрили в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Об этом узнал «Коммерсантъ».

Как рассказали изданию в дептрансе, Wezzu до сих пор не заключил договора оферты с Центром организации дорожного движения (ЦОДД) по использованию городских велопарковок. Также у компании фактически нет возрастных ограничений: взять в аренду самокат фактически может ребенок любого возраста, в то время как у других операторов возрастной ценз — 18 лет.

Кроме того, в дептансе утверждают, что используемые компанией устройства не проверяют на безопасность — у многих нет передней амортизации, исправного тормоза, фар, звукового сигнала, устройства автоматического сброса скорости. Самокаты Wezzu не интегрированы в единые «медленные зоны», утверждаю в дептрансе. При этом газета отмечает, что в приложении Wezzu «медленные» зоны все-таки отображаются: в Сокольниках и Измайловском парке быстрее 15 км/ч электросамокаты ездить не должны.

Управляющий директор Wezzu Дмитрий Янкевич заявил изданию, что проверка завершена, нарушений не выявлено. Что касается нарушений, то, вопреки заявлениям мэрии, скорость всех самокатов в Wezzu ограничена 15 км/ч, заявил он, а в договоре на аренду прописан возрастной ценз в 18 лет, подчеркнул он.

Ранее начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников пообещал, что ГАИ и Минтранс разберутся с правилами пользования электросамокатами в России и разработают соответствующие положения до конца 2022 года. Он напомнил, что скорость электросамокатов в России становится агрессивной. По словам Черникова, она регистрируется уже более 100 километров в час.