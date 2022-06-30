В ГИБДД пообещали разобраться с правилами пользования электросамокатами

В ГИБДД пообещали разобраться до конца 2022-го с правилами пользования электросамокатами

Госавтоинспекция вместе с Минтрансом разрабатывает положения, которые будут регулировать правила пользования электросамокатами в России. С данной категорией передвижных средств разберемся до конца 2022 года, пообещал начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников, передают «Известия».

Он напомнил, что скорость электросамокатов в России становится агрессивной. По словам Черникова, она регистрируется уже более 100 километров в час. При этом допустимой является скорость не более 25 километров в час, а в отдельных районах введено ограничение в 15 километров в час.

«До конца года разберемся с этой категорией и максимально упорядочим их», — подчеркнул глава ГИБДД.

По его мнению, электросамокаты несут серьезную опасность для всех участников движения. За этими средствами тяжело следить при помощи видеофиксации, кроме того, в российских регионах отсутствует необходимая инфраструктура для обеспечения безопасного движения на электросамокатах, резюмировал Черников.

Ранее эксперт Константин Крохмаль предложил изымать электросамокаты в Москве при нарушении правил движения.

По его мнению, в мегаполисе стоит ввести патрулирование за самокатчиками и контролировать соблюдение ими правил. В Москве сейчас нет специальных зон для передвижения на электросамокатах, указал он.

Время роста



