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Вучич отказался давать обещания по вопросу санкций против России

Президент Сербии Вучич отказался давать обещания по вопросу санкций против России

Фото: Reuters

Президент Сербии Александр Вучич отказался давать обещания по вопросу санкций против России, однако заявил, что постарается сохранить нынешнюю политику. Его слова приводит РИА Новости.

Так, сербский лидер заявил, что некоторые политики в стране до парламентских выборов 3 апреля этого года говорили о санкциях отрицательно, а «потом поменяли пластинку».

«Я не обещаю ничего, лишь обещаю народу, что будем беречь свою политику, сколько сможем. И это мое "сколько сможем" тверже, чем клятвы всех остальных в этой стране на политической сцене, которые клянутся на книгах, крови и так далее», — сказал Вучич.

Ранее он прокомментировал информацию о том, что на территории Сербии планируется размещение российской военной базы. По его словам, республика не нуждается в создании баз на своей территории и поддерживает военный нейтралитет.

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Марина Совина
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