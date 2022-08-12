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Вучич прокомментировал создание российской военной базы в Сербии

Президент Сербии Вучич заявил о военном нейтралитете страны
Александр Вучич

Александр Вучич. Фото: Johanna Geron / Reuters

Президент Сербии Александар Вучич прокомментировал информацию о том, что на территории страны планируют разместить российскую военную базу. Его слова приводит РИА Новости.

Вучич заявил, что Сербия не нуждается в создании баз на своей территории. Государство поддерживает военный нейтралитет, отметил он.

«Сербии не нужны ничьи военные базы, Сербия будет сохранять свой военный нейтралитет, Сербия будет сама усиливать свою армию, Сербия будет заботиться о своих гражданах и будет достаточно сильной, чтобы быть самостоятельной», — подчеркнул глава государства.

Ранее чрезвычайный и полномочный посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко заявил о создании российской военной базы в Сербии. Об этом дипломат сообщил в интервью SM News. Он назвал размещение российских баз в Сербии ее суверенным делом, а также вопросом Москвы.

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Марина Совина
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