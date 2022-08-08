Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Посол в Белграде сообщил о размещении российской военной базы в Сербии

Посол Боцан-Харченко назвал создание военной базы РФ в Сербии суверенным делом Белграда
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Чрезвычайный и полномочный посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко рассказал о создании российской военной базы в Сербии. Об этом он рассказал SM News.

Дипломат подчеркнул, что размещение российских баз в Сербии является суверенным делом этой страны. Кроме того, это является вопросом самой России. «Что касается совместного гуманитарного центра, он существует и действует для кризисного реагирования на случай гуманитарной катастрофы», — добавил он.

Боцан-Харченко также отметил, что Сербия является дружественной страной, а Белград «принципиально отвергает антироссийские санкции». В то же время он указал и на политическую составляющую в договоренности о поставках газа по наиболее благоприятной цене. Посол подчеркнул, что Россия обеспечивает энергетическую стабильность Сербии. Кроме того, страны продолжают военно-техническое сотрудничество, в результате которого создаются благоприятные условия для качества того, что поставляется.

Ранее министр внутренних дел Сербии Александр Вулин объявил, что его страна отказывается вступать в конфликт с Россией и становиться «пехотой НАТО». Он посоветовал западным коллегам извиниться перед страной за военные действия.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Посольство России ответило на обвинения в ударах по Запорожской АЭС
После ЧП с провалившимися в коллектор рабочими возбудили уголовное дело
В Совфеде объявили о потере доверия к ЕС из-за конфискации имущества
Обнаружено побуждающее мышцы к восстановлению соединение
В Херсоне сообщили об ударе ВСУ по Антоновскому мосту
Прокуратура потребовала расследования гибели рабочих в московском коллекторе
Российского миллиардера Редькина осудили за застреленного вместо медведя мужчину
В российском регионе ввели режим ЧС из-за паводков
Признаком серьезного заболевания мужчины стали мерещащиеся ему собаки
Россиян предупредили о проблемах из-за потери документов на квартиру
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.