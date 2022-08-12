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Российские школьники получили тяжелые ожоги из-за игр с горючим

Под Саратовом школьники подожгли бутылку с горючим веществом и получили тяжелые ожоги

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Саратовской области двое школьников в заброшенном здании устроили игры с горючим и получили тяжелые ожоги. Об этом сообщает KP.RU.

По предварительным данным, мальчики 9 и 13 лет ради шалости подожгли бутылку с горючим веществом. Одного из пострадавших российских школьников доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Медики диагностировали у него ожоги до 50 процентов тела, у его 13-летнего приятеля — ожоги кистей рук. Вероятно, подросток пытался потушить огонь, чтобы спасти друга.

По факту случившегося была организована доследственная проверка.

Ранее на спортивной площадке в Москве у 15-летней школьницы под футболкой взорвалась петарда.

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Анна Щербакова
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