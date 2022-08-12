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Агроном дала советы по самостоятельной заготовке семян огурцов и помидоров

Агроном Горбунова: оставлять на семена надо только здоровые и дозревшие помидоры и огурцы

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

С заготовкой семян популярных дачных культур вполне справятся даже начинающие огородники, если будут собирать их только у чистосортных видов растений, сообщила агроном Елена Горбунова. В беседе с «Аргументами и фактами» она дала советы, которые помогут избежать ошибок при создании запаса семян огурцов, помидоров и других овощей.

Первое правило, которое надо обязательно соблюдать — выбирать для самостоятельной заготовки семян на посадку надо самые крепкие и здоровые растения, сообщила агроном. При этом растения должны находиться в пространственной изоляции от культур других сортов, близких диких и культурных видов. Еще один совет от Горбуновой — на семена надо оставлять только полностью дозревшие плоды. В частности, по словам Горбуновой, плоды огурцов должны стать желтыми или коричневыми, а их плодоножка — подсохшей. Она объянила: «Залейте семена (огурцов — прим. "Ленты.ру") водой и оставьте на двое-трое суток для сбраживания. Промойте, отсортируйте — хорошие, выполненные семена осядут на дно. Сушите, рассыпав тонким слоем в теплом вентилируемом помещении».

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Чтобы кабачок успел полностью дозреть, специалистка посоветовала прищипнуть основной стебель растения, чтобы все силы были направлены на рост плода. Когда подойдет время, из него надо извлечь семена и высушить их, не промывая, при температуре 20-25 градусов Цельсия, а затем очистить от пленок.

У помидоров на семена надо брать плоды, растущие у основания кисти, продолжила Горбунова. Семена томатов надо выпустить в посуду и оставить в собственном соку для сбраживания на два-три дня, а затем промыть в чистой воде и высушить в теплом помещении, периодически перемешивая.

В заключение агроном предупредила, что нельзя брать на семена сладкие перцы, если они растут рядом с горькими, так как может произойти перекрестное опыление. Плоды должны быть спелыми, но не перезревшими.

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Наталья Обрядина
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