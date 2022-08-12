Анна Семенович показала процесс подтяжки своего лица под наркозом

Певица Анна Семенович сделала подтяжку лица под наркозом после липосакции подбородка

Бывшая солистка группы «Блестящие» и актриса Анна Семенович сделала подтяжку лица под наркозом. Соответствующее видео появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

42-летняя знаменитость поделилась роликом, в котором она рассказала, что после липосакции подбородка она решилась на подтяжку лица на аппарате Altera. В видео поп-исполнительница отметила, что данный процесс является достаточно болезненным, поэтому она попросила врачей сделать ей анестезию. «Терпеть я точно не могу. Я себя очень люблю», — заявила Семенович.

На последующих кадрах артистка запечатлена на кушетке в косметологическом кабинете под наркозом. В ролике показано, как доктора проводят процедуру с использованием аппарата со специальными насадками и делают инъекции в кожу.

В конце видео знаменитость продемонстрировала результат сеанса. «Ну что, я перенесла прекрасную процедуру. Ощущение, что я как будто поспала и теперь я дальше поеду по своим делам», — поделилась своими впечатлениями звезда.

В июле Анна Семенович показала лицо после инъекций филлеров в кабинете у косметолога. Весь процесс поп-исполнительница сняла на видео, показав, как врач-косметолог делает ей уколы в подбородок.