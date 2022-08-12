После падения в реку солдата-срочника завели дело о доведении до самоубийства

В Санкт-Петербурге военные следователи выясняют обстоятельства падения в реку срочника

В Санкт-Петербурге военные следователи разбираются в обстоятельствах падения в реку солдата-срочника. Об этом в пятницу, 12 августа, сообщает издание «Фонтанка».

По данным издания, ЧП произошло у Сампсониевского моста около 8 утра в Выборгском районе города. Солдаты шли строем по переправе, когда 21-летний срочник из Калининграда оказался в водах реки Большая Невка. Сотрудники чрезвычайных служб искали тело упавшего солдата около суток, но безуспешно. Поисковые работы продолжаются.

Молодой человек был призван в армию около месяца назад, он занимал должность стрелка отделения охраны.

22 июля министерство обороны Белоруссии сообщило о гибели солдата-срочника во время занятий по боевой подготовке.